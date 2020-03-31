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Bursa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım 31 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak

Bursa'da sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından 31 Mayıs'a kadar ücretsiz yararlanabilecek.

31.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:24
Bursa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım 31 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak
Bursa 'da sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından 31 Mayıs'a kadar ücretsiz yararlanabilecek.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma süresi olarak belirlenen 5 Nisan tarihi, 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştır. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza fedakarlıkları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte görev yapan sağlık çalışanlarının 5 Nisan'a kadar metro, sarı otobüs ve otoparklardan ücretsiz olarak yararlanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel
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