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Bursa'da sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım genişletildi

Bursa'da görev yapan sağlık çalışanları için belediye otobüslerinin yanında yeşil halk otobüsleri ve ilçe içi halk otobüsleri de ücretsiz hale getirildi.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
Bursa'da sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım genişletildi
Bursa 'da görev yapan sağlık çalışanları için belediye otobüslerinin yanında yeşil halk otobüsleri ve ilçe içi halk otobüsleri de ücretsiz hale getirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, yeşil halk otobüsleri ve ilçe içi halk otobüsleri ücretsiz hale getirildi.
Sağlık çalışanları, ücretsiz ulaşım hizmetinden kimlik kartlarını göstererek yararlanabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

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