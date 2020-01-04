Haberler » Güncel » Bursa'da sahte dişçi operasyonu - Haber

Bursa'da sahte dişçi operasyonu

Bursa'da bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede olumsuz koşullarda dişçilik hizmeti verdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

04.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:58 Bursa'da sahte dişçi operasyonu
'da bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede olumsuz koşullarda dişçilik hizmeti verdiği belirlenen şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız diş muayenehanesi işletildiği bilgisi üzerine Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.
Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek sözde tedavi hizmeti verdiği belirlenen C.T. yakalandı. Şüphelinin, daha önce de aynı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
Diş muayenesi için kullanılan çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz ele geçirilen daire, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:15   Dağcılar şehitleri anmak için Allahuekber Dağları'na tırmanmaya başladı - KARS - Haber
11:14   Kayseri'de kar etkili oldu - Haber
11:14   Vali yerlikaya 2019 yılında başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 suriyeli istanbul'dan ayrıldı. - Haber
11:14   Van kamyonette üzerinde 'paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı - Haber
11:09   Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik aşısı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:16:51