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Bursa'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bursa'da yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

26.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:06 Bursa'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
'da yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
öncesi piyasaya sahte ve kaçak alkol sürüleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Osmangazi, Kestel ve İnegöl ilçelerinde operasyon düzenledi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 iş yeri, 6 ev ve 3 araçta arama yapıldı. Aramada 84 litre kaçak içki, 1 ton fermente alkol, 150 litre alkol yapımında kullanılan sirke, elektrikli damıtma cihazı, 1 alkolmetre, 8 damıtma bidonu, kaynatma kazanı, 1 gaz ocağı, 2 şişe anason, 2 kilogram karbon, 96 boş şişe ile kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.
Operasyonda O.U.B, R.E, M.M, A.K, M.K. ve R.M, yakalandı.

Yılbaşı, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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