Bursa'da sahte polis, yakaladı

Kaynak: DHA

Bursa'da sahte polis, yakaladıBursa'da Polis Özel Harekat kıyafeti giyerek, üzerinde kuru sıkı tabanca ve el telsizi ile kendisine polis süsü veren İ.D.(30), polis ekipleri tarafından yakalandı.Bursa'nın Osmangazi ilçesi Merinos Parkı içerisinde Polis Özel Harekat kıyafeti ile dolaşan kişiyi gören vatadandaşlar şüphelenerek durumu 155 Polis İmdat Hattına bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, özel harekat kıyafetleri giyen İ.D.'nin yaptığı kimlik sorgusunda polis olmadığını tespit etti. Sahte özel harekatçının üzerinden, kuru sıkı tabaca, polis rozeti, palaska, bıçak ve el telsizi bulundu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen İ.D., polisleri sevdiğini ve polis hayali olduğunu bu yüzden böyle giyindiğini söyledi. Hakkında Ünvan Gaspı ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan işlem yapılan İ.D., serbest bırakıldı