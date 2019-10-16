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Bursa'da şap karantinası

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bazı kuzuların telef olduğu kırsal mahallede şap hastalığı nedeniyle karantina önlemi alındı.

16.10.2019 10:08Bursa'da şap karantinası
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bazı kuzuların telef olduğu kırsal mahallede şap hastalığı nedeniyle karantina önlemi alındı.
Karacaali Mahallesi'nden bir besicinin telef olan üç kuzusunu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürmesi üzerine inceleme başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu kuzulardan alınan numuneleri laboratuvara gönderdi. İncelemelerin ardından kuzularda şap hastalığı tespit edildi.
Söz konusu mahallede, 21 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.
Bölgede gerekli tedbirleri alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişehir, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

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