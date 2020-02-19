Bursa'da "Şarkılarımız Türkülerimiz" konseri ilgi gördü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği icra topluluklarınca konser düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şarkılarımız Türkülerimiz" konserini, şef Altan Göl ve Gökhan Kiviz yönetti.

Gecede Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Karagöz Halk Dansları Topluluğu da Türk Halk Müziği eserlerine danslarıyla eşlik etti.

Konser sonunda topluluklar ve şefler, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA