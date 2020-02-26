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Bursa'da, sazlık alanda yangın

Bursa'da, sazlık alanda yangınBURSA'nın İznik ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın lodosun da etkisiyle büyüdü.

26.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:00
'da, sazlık alanda yangın
BURSA'nın ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın lodosun da etkisiyle büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boyalıca mevkiinde sazlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lodosun da etkisiyle Boyalıca köyüne doğru ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, 10 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Bursa'da, sazlık alanda yangın

İtfaiye, İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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