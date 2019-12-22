Haberler » Güncel » Bursa'da sazlık alanda yangın (2) - Haber

Bursa'da sazlık alanda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Yeniköy mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

22.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:41 Bursa'da sazlık alanda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

'nın İlçesi Çakırca Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına İznik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl ve Bursa itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 personel müdahale etti. Alevlerin çevreye sıçramasını önleyen ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yangından görüntü ve söndürme çalışmaları

Röportajlar

Yangından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY- Hayri ŞEN/ İZNİK,(Bursa),



Yeniköy, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:55   18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak öldü - Haber
23:50   Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet - Haber
23:50   Suudi Arabistan'da tutuklu 3 aktivist açlık grevi başlattı - Haber
23:46   Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ - Haber
23:46   Kahramanmaraş'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber
22:28   Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Haber
20:40   Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
19:44   İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
19:29   Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Haber
22.12.2019 23:57:24