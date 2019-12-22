Bursa'da sazlık alanda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Yeniköy mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına İznik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl ve Bursa itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 personel müdahale etti. Alevlerin çevreye sıçramasını önleyen ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü ve söndürme çalışmaları

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Yangından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY- Hayri ŞEN/ İZNİK,(Bursa),