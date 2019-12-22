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Bursa'da sazlık alanda yangın - 3

3 (RÖP+AKTÜEL)BURSA'nın İznik ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü.

22.12.2019 22:31 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:32
3 (RÖP+AKTÜEL)
BURSA'nın ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü. ve orman ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 20.00 sıralarında, İznik'in Çakırca Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle çıktı. Sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken, çevre ilçelerden de destek ekip istendi. Günübirlik ziyaretçilerin kullandığı alanda çıkan yangında 20 dönümlük sazlık alan zarar görürken, müdahale sürüyor.
Bursa'da sazlık alanda yangın - 3

İtfaiye, İznik, Güncel

Kaynak: DHA


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