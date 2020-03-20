Bursa'da sebze yüklü kamyonet ile çöp kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sebze yüklü kamyonet ile çöp kamyonu çarpıştı.
20.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:13
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sebze yüklü kamyonet ile çöp kamyonu çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Orhan Koçyiğit (47), yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi ilçesindeki Orkent bölgesinde meydana geldi. Orhan Koçyiğit yönetimindeki 16 VV 008 plakalı sebze yüklü kamyonet, karşı yönden gelen Mustafa Koçak (40) yönetimindeki 34 CFD 449 plakalı çöp kamyonu ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Koçyiğit yaralandı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçyiğit, tedaviye alındı.
Kaynak: DHA