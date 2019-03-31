Bursa'da seçmen sandık başına gitti

Kaynak: DHA

Bursa'da seçmen sandık başına gittiBursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 2 milyon 176 bin 696 seçmen, kurulan 6 bin 835 sandıkta oy kullanıyor.Bursa'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başladı. 2 milyon 176 bin 696 seçmen, kurulan 6 bin 835 sandıkta oy kullanıyor. Bursa'da 33 bin 157 kişi ilk defa oy kullanıyor. Seçmenler, belediye başkanı, büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelikleri ve muhtarları seçmek için oy kullanıyor.Kentte oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.