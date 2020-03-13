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Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel halk otobüslerine yönelik hijyen uygulaması yapıldı.

13.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:58
Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi

Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel halk otobüslerine yönelik hijyen uygulaması yapıldı.


Son günlerde kamuoyunda paniğe sebep olan korona virüsü salgınına karşı belediye otobüslerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.


Kooperatif bünyesinde bulunan tüm şehir içi halk otobüslerinde Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama faaliyetlerine ek olarak kooperatif tarafından da ilaçlama çalışması başlatıldı.


Burulaş'a bağlı Hotkop bünyesinde hizmet veren şehir içerisindeki tüm toplu taşıma araçları sertifikalı firma tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı; insanlar üzerinde toksit madde bırakmayan, ilaçlarla korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Vatandaşların belediye otobüslerine hiçbir endişe duymadan binebileceklerini vurgusu yapılırken, ilaçlama işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

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