Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi
Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel halk otobüslerine yönelik hijyen uygulaması yapıldı.
13.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:01
Bursa 'da şehir içi otobüslerine korona önlemi
BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel halk otobüslerine yönelik hijyen uygulaması yapıldı. Son günlerde kamuoyunda paniğe sebep olan korona virüsü salgınına karşı belediye otobüslerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.Kooperatif bünyesinde bulunan tüm şehir içi halk otobüslerinde Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama faaliyetlerine ek olarak kooperatif tarafından da ilaçlama çalışması başlatıldı.Burulaş'a bağlı Hotkop bünyesinde hizmet veren şehir içerisindeki tüm toplu taşıma araçları sertifikalı firma tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı; insanlar üzerinde toksit madde bırakmayan, ilaçlarla korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Vatandaşların belediye otobüslerine hiçbir endişe duymadan binebileceklerini vurgusu yapılırken, ilaçlama işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.
BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel halk otobüslerine yönelik hijyen uygulaması yapıldı. Son günlerde kamuoyunda paniğe sebep olan korona virüsü salgınına karşı belediye otobüslerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.Kooperatif bünyesinde bulunan tüm şehir içi halk otobüslerinde Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama faaliyetlerine ek olarak kooperatif tarafından da ilaçlama çalışması başlatıldı.Burulaş'a bağlı Hotkop bünyesinde hizmet veren şehir içerisindeki tüm toplu taşıma araçları sertifikalı firma tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı; insanlar üzerinde toksit madde bırakmayan, ilaçlarla korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Vatandaşların belediye otobüslerine hiçbir endişe duymadan binebileceklerini vurgusu yapılırken, ilaçlama işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi
Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, Yerel
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