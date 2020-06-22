Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın babasının feryadı yürek dağladı

Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'in babası Nezir'in feryatları yürek dağladı.

Bursa'da sel sularında kaybolan Derya'nın babasının feryadı yürek dağladı
22.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:01
Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'in babası Nezir'in feryatları yürek dağladı. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür eder Nezir Bilen, bir an önce kızının bulunmasını istedi.

Bursa'da dün aksam üstü etkili olan sağanak yağışlar, Kestel ilçesinde sele dönüştü. Sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya'yı arama çalışmaları sürüyor. Cenaze evinde taziyeleri kabul eden Derya'nın babasından yükselen feryatlar yürekleri dağladı. 5 çocuğundan biri olan Derya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nezir Bilen, "Yağmur yağmaya başladığında kızım beni aradı. Bahçeyi sel aldığını duyunca kaçıp oradan kurtulmalarını istedim. 'Baba korkuyorum beni kurtar' diye ağladı. Ben de yola çıktım ancak ulaşamadık. Biz gidene kadar yollar kapanmış. Telefonlarına da ulaşamadık. Başka köy yolu kullanarak gittik ama onları bulamadık. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür ediyorum. Benim kızımı en kısa sürede bulsunlar, tek dileğim budur" dedi.

Ayakta durmakta güçlük çeken Nezir'i yakınları teselli etti. Yükselen feryatlar ise yürekleri dağladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Derya Bilen, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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