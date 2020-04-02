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Bursa'da Selime teyzeden tebessüm ettiren teklif

Kestel Vefa Sosyal Destek Grubu'nun market alışverişini yaparak evine ulaştırdığı 72 yaşındaki Selime Şentürk'ün kahve teklifi ve tebessüm ettiren tepkisi, sosyal medyada ilgi gördü.

02.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:01
Bursa'da Selime teyzeden tebessüm ettiren teklif
Kestel Vefa Sosyal Destek Grubu'nun market alışverişini yaparak evine ulaştırdığı 72 yaşındaki Selime Şentürk'ün kahve teklifi ve tebessüm ettiren tepkisi, sosyal medyada ilgi gördü.

Kestel Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, market alışverişini yaparak evine ulaştırdığı 72 yaşındaki Selime Şentürk'ün, Vefa Sosyal Destek Grubu personeline verdiği tebessüm ettiren tepkisi ve alışverişten kalan para üzeriyle kahve içmelerini teklif etmesi, sosyal medyada ilgi gördü. Kısa sürede yayılan video, çok sayıda izlendi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kestel Belediyesi, Kestel, Yaşam
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Haberler ›› Yaşam ››Bursa'da Selime teyzeden tebessüm ettiren teklif - Haberler

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