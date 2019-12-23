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Bursa'da servis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis aracıyla motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

23.12.2019 02:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 02:18 Bursa'da servis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
'nın ilçesinde servis aracıyla motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi Menekşe Caddesi'nde Yaşar M. (58) idaresindeki 16 S 6286 plakalı servis aracı, M.U. (16) yönetimindeki 34 VR 7568 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.U. ile motosikletin arkasında oturan S. U. (16) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan M.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Huzur Mahallesi, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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