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Bursa'da servis aracında unutulduktan sonra kaybolan çocuğun bulunması

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, servis aracında uyuyakalan çocuğun kaybolduktan sonra polis ekiplerince bulunması olayına ilişkin okul idarecileri hakkında soruşturma açtı.

11.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:06Bursa'da servis aracında unutulduktan sonra kaybolan çocuğun bulunması
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, servis aracında uyuyakalan çocuğun kaybolduktan sonra polis ekiplerince bulunması olayına ilişkin okul idarecileri hakkında soruşturma açtı.
Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi ilçesinde özel bir anaokuluna giden S.K'nin servis minibüsünde uyuyakalması, daha sonra kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolması ve polis ekiplerince bulunması olayının incelenmesini kararlaştırdı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri anaokulunun yöneticileri hakkında idari soruşturma başlattı.
Olay
Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde yaşayan S.K, geçen cuma günü anaokuluna gitmesi için ailesi tarafından bindirildiği serviste uyuyakalmış, çocuğun uyuduğunu fark etmeyen servis şoförü S.İ. ile görevli S.A, aracı Soğanlı Mahallesi'ndeki bir sokağa park etmişti.
Bu sırada uyanan ve kapısı açık bırakılan minibüsten inen S.K, Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunmuştu.
Savcılık talimatı üzerine ifadeleri alınan S.İ, S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli işlem başlatılmıştı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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