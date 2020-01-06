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Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis aracının otomobille çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

06.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:06 Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında
'nın ilçesinde bir servis aracının otomobille çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İsmail Özdilek idaresindeki 16 S 6222 plakalı servis midibüsü, Mahallesi Naire Çikayeva Anadolu Lisesi yakınındaki dönel kavşakta Hülya Sarı'nın kullandığı 16 ABP 715 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çevredeki bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Hülya Sarı, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, midibüsün dönel kavşağa giren otomobille çarpıştığı otomobilin yol kenarına savrulduğu ve kaldırımda bekleyen vatandaşların kaçıştığı görülüyor.

İsmail Özdilek, Orhaniye, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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