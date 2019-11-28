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Bursa'da seyir halindeki araçtan düşen yabancı uyruklu genç öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen Fas uyruklu genç hayatını kaybetti.

28.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:48Bursa'da seyir halindeki araçtan düşen yabancı uyruklu genç öldü
'nın ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen uyruklu genç hayatını kaybetti.
İlçede yaşayan ve Bursa'ya giden Fas uyruklu 4 arkadaş arasında dönüş yolunda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve bu nedenle araçtan düştüğü iddia edilen Mudoulın Boumamne (27) ağır yaralandı.
Arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen gencin öldüğü anlaşıldı.
Araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan biri kadın 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İnegöl, Bursa, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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