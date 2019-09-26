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Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı... O anlar kamerada

Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı.

26.09.2019 09:49Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı... O anlar kamerada
Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı... O anlar kamerada
Faciadan dönülen anlar kamerada
BURSA - Bursa'da seyir halindeki TIR'ın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da yaya bulunmaması faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten yüklediği boş konteyner ile Eskişehir'e doğru yola çıkan 16 plakalı TIR'ın şoförü İznik Boyalıca mevkisinde viraja hızlı girdi. TIR'ın savrulmasıyla arkasında bulunan konteyner kilitli olmadığı için yola düştü. Arkasında seyir halindeki 16 NIN 71 plakalı TIR'ın şoförü ani fren yaparak, büyük bir tehlike atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da insan olmaması faciayı önledi. Konteyner ise bir süre sonra kaldırılarak karayolu trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

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