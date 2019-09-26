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Bursa'da seyir halindeki tırdan düşen konteyner tehlike saçtı

Bursa'da seyir halindeki tırın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü.

26.09.2019 09:26Bursa'da seyir halindeki tırdan düşen konteyner tehlike saçtı
Bursa'da seyir halindeki tırın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten yüklediği boş konteyner ile Eskişehir'e doğru yola çıkan 16 CUC 52 plakalı tırın şoförü İznik Boyalıca mevkisinde viraja hızlı girdi. Tırın savrulmasıyla arkasında bulunan konteyner kilitli olmadığı için yola düştü. Arkasında seyir halindeki 16 NIN 71 plakalı tırın şoförü ani fren yaparak, büyük bir tehlike atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Eskişehir, Gemlik, İznik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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