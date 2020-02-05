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Bursa'da şiddetli lodos binanın duvarlarını yıktı

Bursa'da saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos inşaat halindeki binanın 3 duvarını yıktı.

05.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:03Bursa'da şiddetli lodos binanın duvarlarını yıktı
'da saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos inşaat halindeki binanın 3 duvarını yıktı.

Nilüfer ilçesi Çalı mahallesinde bulunan 4 katlı inşaat halindeki binanın hafif malzemeden örülmüş duvarları caddeye ve yan binanın bahçesine yıkıldı. Vatandaşlar duydukları şiddetli sesle birlikte kendini dışarı attı. Duvarların yıkılmasıyla birlikte cadde molozlarla kaplanırken Nilüfer Belediye ekipleri bölgeye ulaşarak yolu kapatan enkazı iş makinesiyle temizledi.

Duvarların yıkıldığı bölgede incelemede bulunup açıklama yapan Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan, "Esen şiddetli lodos sebebiyle mahallemizde inşaat halinde bulunan binanın duvarları göçtü. Ben olay yerine geldiğimde molozlar yerlerdeydi. Buradaki hata müteahhit firmanın zamanında duvarlara sıva yapmaması çok şükür can kaybı yok kimseye bir şey olmadı. Duvarların şiddetli şekilde yıkılmasıyla vatandaşlar deprem oldu zannetmiş" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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