Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltıBursa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

10.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:34
Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı
Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4'ü iş yeri 17 adreste silah kaçakçılığı yapıldığını belirledi. Adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah, tezkeresiz av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bursa’da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır’da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Caner Çalışır’ın vefatı Cemal Can’ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Haber
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:51: Esnaf odalarından teşekkür ziyaretleri - Haber 16:51: Son dakika haberi: Baskil Belediyesi Meclisi toplandı - Haber 16:50: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü - Haber 16:49: Gebze Belediyesi ses kirliliğine geçit vermiyor - Haber 16:49: Hava İkmal Millet Bahçesi ihaleye çıktı - Haber 16:26: Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak - Haber 15:59: Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti - Magazin 15:23: İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir - Haber 15:07: Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu - Magazin 14:42: 300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin - Haberler