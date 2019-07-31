Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Bursa
'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu A.Ö. ve Ü.N. isimli şüpheliler, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla takip edilmeye başlandı.
A.Ö. isimli şüphelinin kullandığı araç kırsal Esenköy Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 adet otomatik tabanca ve buna ait şarjör, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonda A.Ö. ve Ü.N. gözaltına alındı.