Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı

Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandıBURSA'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 polis memuru şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

31.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:24
Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı
BURSA'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 polis memuru şehit oldu, 5 kişi yaralandı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, 1'i polis 5 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bursa’da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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