Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Bursa
'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga
meydana geldi. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken katil zanlısı kaçtı.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi
ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Gökhan Ç. ile amca oğlu T.Ç. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Gökhan Ç. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheli T.Ç. kayıplara karıştı. Gökhan Ç.'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Polis
ekipleri şüpheli T.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - BURSA
Osmangazi, kavga, Bursa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA