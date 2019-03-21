Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla vurarak yaraladı. Mahmudiye
Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki iş yerinde Mustafa İ. ile kardeşi A.İ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ, yanındaki silahla ağabeyine ateş etti.
Karnından yaralanan Mustafa İ, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kardeşi A.İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Mahmudiye, İnegöl, Bursa, Güncel
Kaynak: AA