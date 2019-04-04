Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Sırameşeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir fabrikada otobüs şoförü olarak çalışan A.G, işçileri evlerine götürürken yol verme meselesi yüzünden otomobil sürücüsü emekli polis O.E. (55) ile tartıştı.Tartışmanın ardından otobüsün önünü kesen O.E, aracın kapılarını açtırarak içeri girdi ve tabancayla otobüs şoförü A.G'yi bacağından yaralayarak kaçtı.Yaralı şoför, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli O.E, polis ekiplerince yakalandı.