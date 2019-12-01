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Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

01.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:30Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı
'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçesi Samanlı Mahallesi otoban bağlantı yolunda A.A. ile S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, tabancayla A.A'yı yaraladı.
A.A. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada kavga edenlerin yakınları, olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı.

Yıldırım, kavga, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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