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Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

BURSA'da, Onur Salman(30) iddiaya göre kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştığı kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

01.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:48Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

BURSA'da, Onur Salman(30) iddiaya göre kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştığı kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçesi Babasultan mevkiinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iddiaya göre, Onur Salman'a küfredince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabancasıyla Salman'a ateş etti. Salman mermilerin bacağına isabet etmesiyle yaralanırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Salman tedavisinin ardından taburcu edilirken, jandarmaya verdiği ifadede şüpheliyi tanımadığını ve kendisine ettiği küfür nedeniyle tartışmanın çıktığını söyledi. , şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Onur Salman, Jandarma, Kestel, Güncel

Kaynak: DHA

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