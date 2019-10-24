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Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, gece kulübü önünde silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

24.10.2019 09:48Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, gece kulübü önünde silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.
Demirtaşpaşa Mahallesi'nde gece kulübü sahibi olduğu öğrenilen Zeynel D, (40) kimliği belirsiz kişilerce kulüp önünde silahlı saldırıya uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden ve durumu ağır olan Zeynel D, arkadaşları tarafından araçla hastaneye kaldırıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları incelemelerde çok sayıda boş kovan bulurken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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