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Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki aylık hamile kadın tedavi altına alındı.

10.02.2020 01:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:56Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
'nın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki aylık hamile kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Mahallesi'ndeki bir evde eşiyle uyuyan Özbek uyruklu 2 aylık hamile Gulcjhrk Jabborova (21), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Uyanarak evde gaz kokusunun olduğunu fark eden eşi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Gulcjhrk Jabborova'yı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Jabborova, buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kulaca, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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