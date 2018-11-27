Bursa'da Şofbenden Sızan Gazdan Zehirlenen Genç Kız Öldü

Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde, şofbenden sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Şehreküstü
Mahallesi'nde yaşayan Uludağ Üniversitesi
öğrencisi Alara Kocabaş
(20), akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi.
Kocabaş'ın uzun süre çıkmaması üzerine banyoya giren aile bireyleri, genç kızın hareketsiz yattığını gördü.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Kocabaş'ı Muradiye
Devlet Hastanesine götürdü.
Kocabaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç
kızın, banyodaki şofbenden sızan doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kocabaş,Bursa,Genç