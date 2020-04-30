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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunun bahçe kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
30.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:23
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunun bahçe kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Depoya ait tonlarca meyve kasası alev aldı.

Edinilen bilgiye göre Bursa şeftalisi ve Deveci Armudu'nun üretim merkezi konumundaki Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesindeki soğuk hava deposu olduğu iddia edilen bir işyerinde yangın çıktı. İş yerinin bahçe kısmındaki meyve sebze kasalarının bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 6 itfaiye aracı sevkedildi. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Gürsu, Bursa, 3. Sayfa, Haber
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