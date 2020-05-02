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Bursa'da sokağa çıkma yasağı içinde asfaltlar yenileniyor

Bursa'da sokağa çıkma yasağı içinde asfaltlar yenileniyorBursa'da sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürüp, son iki hafta içinde yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt kaplama yapan Bursa Büyükşehir Belediye, 1-2-3 Mayıs tarihlerini kapsayan yasak döneminde de yaklaşık 13 bin ton asfalt...

02.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:42
Bursa'da sokağa çıkma yasağı içinde asfaltlar yenileniyor
Bursa'da sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürüp, son iki hafta içinde yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt kaplama yapan Bursa Büyükşehir Belediye, 1-2-3 Mayıs tarihlerini kapsayan yasak döneminde de yaklaşık 13 bin ton asfalt kaplama yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan T1, T3 tramvay hatları, Mudanya yolu, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere'deki asfalt kaplama çalışmalarının ardından şimdi de Merinos- Acemler arasındaki asfalt, yaklaşık 20 yıl sonra sil baştan yenileniyor.
Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasaklarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, son iki hafta içinde Mudanya yolu başta olmak üzere, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere'de yaklaşık 30 bin ton asfalt kaplama çalışması gerçekleştirmişti.
MERİNOS-ACEMLER ARASI YENİLENİYOR
İşçi Bayramı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının 3 günü bulduğu bu hafta sonu da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yasakların başladığı ilk saatlerden itibaren yollara döküldü. Çalışmalar kapsamında en son metro hattı yapılırken, yaklaşık 20 yıl önce asfalt kaplaması yapılan Merinos Acemler arası sil baştan yenileniyor. Bunun yanında yine 11 Eylül Bulvarı Samanlı Köprülü Kavşağı ile Vakıf Kavşağı arasında da sıcak asfalt kaplama çalışmaları hızla devam ediyor. Gökdere Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde bir taraftan freze çalışmaları yapılırken, diğer taraftan asfalt kaplama çalışmaları da sürüyor. Bunun yanında asfalt kaplama çalışmaları geçtiğimiz hafta tamamlanan Setbaşı ve Yeşil Caddelerinde de yaya kaldırımları yeniden düzenleniyor.
"YASAKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Acemler arası ile Setbaşı ve Gökdere'de devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Sokağa çıkma kısıtlamalarını Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, 'En son raylı sistem çalışmalarında Merinos Acemler arası yapılmıştı. Şimdi 20 yıl sonra asfaltı yenileme imkanı bulduk. Ekiplerimiz kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren yoğun bir şekilde çalışıyor. Bursa'nın en yoğun kullanılan ana aksı olan 2,5 kilometrelik Merinos Acemler arasında gidiş dönüş ile alakalı yolda kazıma işlemleri tamamlandı ve asfalt kaplama devam ediyor. Yolun çok daha uzun ömürlü olması için asfalt üzerine koruyucu tabakalar da atılıyor. Ramazan'a ve sıcağa rağmen gayretli çalışma içinde olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak uygulamalarını Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu değerlendirmeye çalıştık. Bu hafta da 1-2- 3 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 13 bin ton asfaltı Bursalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız' diye konuştu. Bursa’da sokağa çıkma yasağı içinde asfaltlar yenileniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Merinos, Bursa, Güncel, Haber

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