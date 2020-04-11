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Bursa'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu metro seferleri durduruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu metro seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.

11.04.2020 00:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:56
Bursa'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu metro seferleri durduruldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu metro seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.
Belediyeye ait Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinin (BURULAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısmi olarak uygulanacağı açıklandı.
Sokağa çıkma yasağından istisna tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için otobüs seferleri hizmet verecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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