Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan kişi yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişi gözaltına alındı.
11.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:54
Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde seyreden bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, İngaz Kavşağı'nda durduruldu.
Ekipler tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü İ.A. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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