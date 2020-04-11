Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan kişi gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan kişi gözaltına alındı.
11.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:26
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Esat Bey Caddesi'nde yürüyen 50 yaşındaki Süleyman H'yi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evine dönmesi konusunda uyardı.
Uyarıları dikkate almayan Süleyman H, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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