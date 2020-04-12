Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

BURSA Valiliği sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ihlal eden vatandaşlara 1 milyon 416 bin 242 TL para cezası uygulandığını duyurdu.

12.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:52
Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

BURSA Valiliği sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ihlal eden vatandaşlara 1 milyon 416 bin 242 TL para cezası uygulandığını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada polis sorumluluk bölgesinde 8 kişiye adli işlem, 701 kişiye idari yaptırım, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 108 kişiye idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Açıklamada sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere 1 milyon 416 bin 242 TL para cezası uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"11.04.2020 günü saat 00.00 ile 12.04.2020 günü saat 19.30 arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden, polis sorumluluk bölgesinde 6 bin 300 personel ile yapılan çalışmada 8 kişiye adli işlem, 701 kişiye ise 1 milyon 273 bin 175 TL idari yaptırım, jandarma sorumluluk bölgesinde 810 personel ile yapılan çalışmada 108 kişiye 143 bin 67 TL idari yaptırım uygulanmış olup, il genelimizde toplamda 8 kişiye adli işlem, 809 kişiye 1 milyon 416 bin 242 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu’nun istifasını kabul etmedi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi
Soylu’nun istifasını duyan Rizeli vatandaş, intihara kalkıştı Haberler
Soylu'nun istifasını duyan Rizeli vatandaş, intihara kalkıştı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal’ı unutmadı Haberler
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı unutmadı
Soylu’nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı Haberler
Soylu'nun istifasının reddedilmesi sevinç gösterileriyle kutlandı
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:54: ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI - Haber 00:51: Bursa'da 'sokağa çıkma yasağı' sona erdi - Haber 00:49: İzmir'de yasağa uymayanlara 2 milyon 460 bin lira para cezası kesildi - Haber 00:46: Bursa'da 'sokağa çıkma yasağı' sona erdi - Haber 00:41: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL - Haber 00:35: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum - Haberler