Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

BURSA Valiliği sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ihlal eden vatandaşlara 1 milyon 416 bin 242 TL para cezası uygulandığını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada polis sorumluluk bölgesinde 8 kişiye adli işlem, 701 kişiye idari yaptırım, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 108 kişiye idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Açıklamada sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere 1 milyon 416 bin 242 TL para cezası uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"11.04.2020 günü saat 00.00 ile 12.04.2020 günü saat 19.30 arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden, polis sorumluluk bölgesinde 6 bin 300 personel ile yapılan çalışmada 8 kişiye adli işlem, 701 kişiye ise 1 milyon 273 bin 175 TL idari yaptırım, jandarma sorumluluk bölgesinde 810 personel ile yapılan çalışmada 108 kişiye 143 bin 67 TL idari yaptırım uygulanmış olup, il genelimizde toplamda 8 kişiye adli işlem, 809 kişiye 1 milyon 416 bin 242 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."