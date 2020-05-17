Bursa'da sokağa çıkma yasağında silahlı saldırı 1 yaralı

Bursa'da sokağa çıkma yasağında silahlı saldırı: 1 yaralıBursa'da sokağa çıkma yasağında E.T. ile O.A. arasında tartışma çıkarken, E.T. elindeki tüfek ile birlikte O.A.?yı yaraladı.

17.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:49
Bursa'da sokağa çıkma yasağında silahlı saldırı: 1 yaralı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında E.T. ile O.A. arasında tartışma çıkarken, E.T. elindeki tüfek ile birlikte O.A.?yı yaraladı. Yaşanan bu olay amatör kameraya yansıdı.
Olay, dün Mudanya ilçesindeki Güzelyalı Eğitim Mahallesi Akasya Sokak üzerinde akşam saatlerine doğru meydana geldi. Sokağa çıkma yasağının ilk gününde elinde tüfek bulunan E.T. ile O.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. O.A.?ya ve etrafa hakaretler savuran E.T., tüfeğiyle ateş ederek O.A.?yı yaraladı. Bunun üzerine O.A. evinin önünde yere yığılırken, vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Harekete geçen polis ekipleri E.T.'yi yakaladı. E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yaşanan bu olay, çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay sonrası eli tüfekli saldırganın etrafa tehditler savurduğu görülüyor.
Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı. Bursa’da sokağa çıkma yasağında silahlı saldırı 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mudanya, Bursa, Güncel, Haber

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