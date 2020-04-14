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Bursa'da sokağa çıkma yasağını dinlemeyen hırsız güvenlik kamerasında

Bursa'da sokağa çıkma yasağını dinlemeyen hırsız güvenlik kamerasındaBursa'da geçtiğimiz Cumartesi günü sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek girdiği kafedeki bilgisayar kasasını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

14.04.2020 01:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:19
Bursa 'da sokağa çıkma yasağını dinlemeyen hırsız güvenlik kamerasında
Bursa'da geçtiğimiz Cumartesi günü sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek girdiği kafedeki bilgisayar kasasını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, geçen Cumartesi günü Mustafa Kemal Paşa mahallesinde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsız, Sahil Caddesi'nde bulunan bir kafeye girdi. Kasada bulunan bozuk paraları ve bilgisayar kasasını alarak olay yerinden kaçan hırsızın görüntüleri, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde işletmenin sürgülü cam kapısından giren hırsızın çıkarken kapıyı kapatması dikkat çekti. Pazartesi günü iş yerine gelen kafe sahibi İsmail Akyüz bilgisayar kasasının çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Bursa’da sokağa çıkma yasağını dinlemeyen hırsız güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Güncel
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