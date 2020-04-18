Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişiye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.

18.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:55
Bursa 'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişiye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren 31 ilde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin birçok yerinde denetimlerini artırdı. Ekipler, Ankara Yolu Caddesi'nde yapılan uygulamada yolda yürüyen Murat Ç.?yi (18) durdurdu. Polis , Murat Ç.?ye nereye gittiğini ve koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağından haberinin olup olmadığını sordu. Salgın ve yasaktan haberinin olmadığını söyleyen Murat Ç.?ye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası kesildi. Bursa’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Pars’ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haberler
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru’nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Cinayete kurban giden Gamze Pala’nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı Haberler
Cinayete kurban giden Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı
4 kişiyi öldürdüğü için aranan şüphelinin iskeleti bulundu Haberler
4 kişiyi öldürdüğü için aranan şüphelinin iskeleti bulundu
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: Polis, yakalanan eroin paketleriyle 'Evde kal' yazdı - Haber 16:32: Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti - Haber 16:31: Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi - Haber 16:30: KKTC'li çocuklardan koronavirüs klibi - Haber 16:30: Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da sokak hayvanları unutulmadı - Haber 16:18: Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi - Haber 13:34: Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı - Magazin 11:58: Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber