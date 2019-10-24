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Bursa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp bidonunun yanına bırakılan çantanın içinde erkek bebek bulundu.

24.10.2019 17:09
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp bidonunun yanına bırakılan çantanın içinde erkek bebek bulundu.
Yunuseli Mahallesi Çeltik Sokağı'nda bir evin önündeki çöp bidonunun yanındaki çantanın içinde bebek olduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bebek, 112 Acil Servis ekibince Bursa Şehir Hastanesine götürüldü. Üzerinde nazar boncuğu olan çantanın içinde herhangi bir not bulunmadığı belirtildi.
Hastanenin çocuk acil servisinde müşahede altına alınan ve 2-3 gün önce doğduğu tahmin edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Bebeğin, gerekli işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
Polis bebeğin annesini arıyor
Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, genç bir kadının çantayı olay yerine bıraktıktan sonra koşarak uzaklaştığını söyledi.
Mahalle sakinleri, çantadan bebek sesi geldiğini duyunca hemen polisi aradıklarını anlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polisin, bebeğin annesinin kimliğini belirlemek ve sokağa terk eden kişiyi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.
Bursa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Osmangazi, Polis, Bursa, Bebek, Güncel

Kaynak: AA

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