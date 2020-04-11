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Bursa'da sokak hayvanlarına dost eli

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı.

11.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:41
Bursa'da sokak hayvanlarına dost eli
İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından Bursa 'nın İnegöl ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı.

Yeni tip koronavirüs salgını riski nedeniyle ilçe genelinde vatandaşlara 7/24 kesintisiz hizmet sağlayıp ilçe genelinde tüm tedbirlerini alan İnegöl Belediyesi, genelge sonrası iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde önemli rol alarak mama dağıtımlarını sıklaştırdı.

İlçe genelinde çalışmalarını hızla sürdüren İnegöl Belediyesi, sokağa çıkma yasağı sonrası sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçerek ilçede bulunan tüm mama kaplarının kontrolünü sağladı. Ekipler şehrin muhtelif yerlerinde yapılan mama takviyesine devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel
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