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Bursa'da sokak hayvanlarına yiyecek ve su bırakıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yiyecek bulmakta sıkıntısı çeken sahipsiz hayvanlar için yiyecek ve su bırakıldı.

09.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:38
Bursa'da sokak hayvanlarına yiyecek ve su bırakıldı
Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde, yiyecek bulmakta sıkıntısı çeken sahipsiz hayvanlar için yiyecek ve su bırakıldı.
Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde periyodik olarak yapılan mama ve su dağıtımları sıklaştırıldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik, hijyen ve sosyal destek çalışmalarının yanı sıra sahipsiz hayvanlara da önem verdiklerini belirtti.
Sokak hayvanlarının da zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Beslenme zorluğunun yanında temel yaşam maddesi olan su bulmak da sokak canlıları için zorlaştı. Sokak hayvanlarının bu süreci hayatlarını kaybetmeden atlatması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, Güncel
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