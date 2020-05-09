Haber, Son Dakika, Haberler

Bursa'da sokaklar boş kaldı, saati unutan gençler cezayı yedi

Bursa'da sokaklar boş kaldı, saati unutan gençler cezayı yediKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 şehri kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

09.05.2020 02:35 | Son Güncelleme: 09.05.2020 02:38
Bursa'da sokaklar boş kaldı, saati unutan gençler cezayı yedi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 şehri kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kalırken, polis, caddede yürürken gördüğü gençlere para cezası kesti. Gençler, 'Arkadaşımıza gittik, saatin nasıl geçtiğini anlamadık' dedi.
İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. Bursa'nın, Kent ve Fomara Meydanı, Heykel Caddesi ve Acemler gibi önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Yasağa rağmen açık olan işletmelere uyarılarda bulunurken, araçlarıyla dışarıda olan vatandaşlara ceza işlem uygulandı. 30 ayrı noktada kontrol noktası kuran ekipler iki gün boyunca kontrollerini sürdürecek.
'ARKADAŞIMIZA GİTTİK, SAATİN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAYAMADIK'
İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak dışarı çıkan Mecit E. (20) ve arkadaşı Ahmet M. (21), polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin sokağa çıkma yasağının başladığını ve neden dışarıya çıktıklarını sorması üzerine Mecit E., Arkadaşımıza gittik, saatin nasıl geçtiğini anlamadık. Şimdi evimize gidiyoruz dedi. 2 gence yasağa uymadıkları için 6 bin 300 TL ceza kesildi. Bursa’da sokaklar boş kaldı, saati unutan gençler cezayı yedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Bursa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Prens Harry ve Meghan Markle’ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Haber
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
İstanbul Valiliği’nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Pakistan’da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Haber
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca’ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Haberler››Güncel››Bursa'da sokaklar boş kaldı, saati unutan gençler cezayı yedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:02: Arjantin'de karantina 24 Mayıs'a kadar uzatıldı - Haber 03:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı - Haber 03:42: Altun'dan, koronavirüsle mücadele süreci ve sonrası döneme ilişkin değerlendirme Açıklaması - Haber 03:36: Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı - Haber 03:32: Karbonmonoksit gazından zehirlenen tarım işçisi 10 kişi, hastaneye kaldırıldı - Haber 00:10: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti - Haber 00:08: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti - Haber 23:10: İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi - Haber 22:48: Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi - Haberler 07:45: Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım - Magazin