Bursa'da son 75 yılın en sıcak Mayıs günü

Bursa'da son 75 yılın en sıcak Mayıs günüBursa'da, son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırıldı.

17.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:47
Bursa'da son 75 yılın en sıcak Mayıs günü
Bursa'da, son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ölçülmüştü.
Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 35 derece ölçülürken, bugün ise öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık 38 derece olarak ölçüldü.
İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU
Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 13.30'da 38 dereceyi gösterdi. Kentte nem oranının ise yüzde 51 olduğu kaydedildi. Bursa’da son 75 yılın en sıcak Mayıs günü

Kaynak: DHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Haber

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