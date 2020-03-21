Bursa’da son yüzyılın en kurak 5’inci yılı yaşanıyor
BUSKİ'ye ait Dobruca'daki içme suyu tesislerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın son yüzyılın en kurak 5. yılını yaşadığını belirterek, vatandaşlardan 'suyu gerektiği kadar kullanmaları konusunda' anlayış beklediklerini söyledi.
21.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:14
BUSKİ'ye ait Dobruca 'daki içme suyu tesislerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa 'nın son yüzyılın en kurak 5. yılını yaşadığını belirterek, vatandaşlardan 'suyu gerektiği kadar kullanmaları konusunda' anlayış beklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Alinur Aktaş, Dobruca, Bursa, Ekonomi