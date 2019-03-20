Bursa'da "Sosyal Girişimcilik Semineri"

Kaynak: AA

Bursa'da sosyal girişimcilik konusunda farkındalık ve bilinirlik oluşturmak amacıyla "Sosyal Girişimcilik Semineri" düzenlendi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık Salonu'nda, Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde düzenlenen seminerde sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon ve sosyal girişim ağları haklarında bilgilendirme yapıldı.BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, seminerin açılışında, BEBKA olarak sosyal girişimcilik gibi yeni konu başlıklarını ele aldıklarını söyledi.Girişimcilik konusunu geliştirerek ülkenin ihtiyacı olan nitelikli iş gücü ve yeni ürün hedeflerine ulaşılabileceğini belirten Gerim, "Son yıllarda sosyal girişimcilik alanında tüm dünyada ilginin arttığını görüyoruz. Bu konuda çeşitli trendler öne çıkıyor. Tüm dünyada sosyal girişimciliğe aracılık edecek merkezler, laboratuvarlar, ortak çalışma alanları gibi yeni alanlar kuruluyor." dedi.Bu yeni trendin yurt dışında çoktan kabul görmeye ve yaygınlaşmaya başladığı ifade eden Gerim, "Avrupa çapında 11 milyon kişilik istihdam yaratan sosyal işletmelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) payı yüzde 6'dır. Belçika, Finlandiya ve Fransa'da her üç yeni girişimden biri sosyal işletmedir." diye konuştu.Türkiye'nin durumunun ise dünya trendlerinin biraz gerisinde olduğunu vurgulayan Gerim, girişimciliğin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Itır Erhart ise herkesin sosyal girişimcilik konusunda farklı tanımlar yaptığını belirtti.Görüştüğü sosyal girişimcilerden duyduğu serzenişleri dile getiren Erhart, yasal çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Sosyal girişimcilik konusunda farkındalığın düşük olduğunu ifade eden Erhart, "Sosyal girişimci olduğunuzda vergi indirimi, istihdam desteği olsa hayatımız çok kolay olur diyen çok sayıda sosyal girişimci ile görüştüm." diye konuştu.Seminerde, Türkiye'de ve dünyada hayata geçirilen başarılı sosyal girişimcilik örnekleri de sunuldu.